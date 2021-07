La soirée s’annonce encore chargée pour nos Français avec les entrées en lice de Mélina Robert-Michon, Renaud Lavillenie et Pierre-Ambroise Bosse en athlétisme. Il ne faudra pas non plus manquer la demi-finale de Florent Manaudou et Maxime Grousset sur 50 m, ainsi que le match de l’équipe de France féminine de rugby à 7 contre la Grande-Bretagne.

Triathlon

0h30 : relais mixte : France (Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand, Vincent Luis).

Athlétisme

2h30 : disque, qualifications femmes : Mélina Robert-Michon.

2h40 : perche hommes, qualifications : Renaud Lavillenie, Valentin Lavillenie, Ethan Cormont.

2h58 : 800 m hommes, 1er tour, 2e série : Gabriel Tual.

3h14 : 800 m hommes, 1er tour, 4e série : Pierre-Ambroise Bosse.

3h22 : 800 m hommes, 1er tour, 5e série : Benjamin Robert.

3h53 : 100 m haies femmes, 1er tour, 2e série : Laura Valette.

4h09 : 100 m haies femmes, 1er tour, 4e série : Cyréna Samba-Mayela.

12h10 : longueur hommes, qualifications : Augustin Bey.

14h : 800 m femmes, 2e demi-finale : Rénelle Lamote.

Basket

3h : hommes, groupe A, 3e match : France – Iran.

Judo

À partir de 4h : par équipes mixte, quart de finale : France – qualifié.

Natation

4h11 : 50 m hommes, demi-finale 1 : Florent Manaudou.

4h16 : 50 m hommes, demi-finale 2 : Maxime Grousset.

4h37 : 50 m femmes, demi-finale 2 : Mélanie Hénique.

BMX

4h20 : park hommes, manche qualificative : Anthony Jeanjean.

Escrime

4h25 : sabre par équipes femmes, quart de finale : France – États-Unis (USA).

Rugby à 7

4h30 : femmes, demi-finale : Grande-Bretagne – France.

Tir

5h : carabine 50 m femmes, qualifications : Océane Muller.

Boxe

5h03 : – 63 kg hommes, 8es de finale : Sofiane Oumiha – Keyshawn Davis (USA).

10h48 : – 52 kg, 8es de finale : Billal Bennama – Saken Bibossinov (KAZ).

Voile

5h05 : skiff hommes, 10e course : Lucas Rual, Emile Amoros. 11e course à 6h, 12e course à 7h.

5h05 : skiff femmes, 10e course : Lili Sebesi, Albane Dubois. 11e course à 6h, 12e course à 7h.

5h05 : multicoque mixte, 7e course : Quentin Delapierre, Manon Audinet. 8e course à 6h, 9e course à 7h.

7h33 : planche à voile femmes, course pour les médailles : Charline Picon.

8h33 : planche à voile hommes, course pour les médailles : Thomas Goyard.

Trampoline

6h : hommes, qualifications : Allan Morante.

Handball

7h : femmes, groupe B : France – Russie (ROC).