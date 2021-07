Voici l’ensemble des Français en lice ce dimanche aux Jeux olympiques de Tokyo.

ATHLETISME

Marteau messieurs: Quentin Bigot. Qualifications à 02h00

200 m dames: Gemima Joseph. Séries à 03h30

3.000 m steeple messieurs: Alexis Phelut. Finale à 14h15

BASKET-BALL

France-Etats-Unis, dernier match du 1er tour dames. A 06h40

CANOE KAYAK SPRINT

K1 200 m dames: Léa Jamelot et Vanina Paoletti. Séries respectives à 02h37 et 02h44

K1 1000 m messieurs: Etienne Hubert et Quentin Burger. Séries respectives à 03h29 et 03h37

K2 500 m dames: Manon Hostens et Sarah Guyot. Série à 04h15

CYCLISME SUR PISTE

Poursuite par équipe dames: Marie le Net, Victoire Berteau, Marion Borras,

Valentine Fortin. Qualifications à 08h54

EQUITATION

Concours complet individuel: Karim Laghouag (Triton Fontaine), Christopher Six (Totem de Brecey), Nicolas Touzaint (Absolut GoldHDC). Saut d’obstacles à 10h00 Concours complet individuel: Karim Laghouag (Triton Fontaine), Christopher Six (Totem de Brecey), Nicolas Touzaint (Absolut GoldHDC). Saut d’obstacles Finale à 13h45

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Anneaux messieurs: Samir Aït Saïd. Finale à 10h00

HALTEROPHILIE

-87 kg dames: Gaëlle Nayo Ketchank. Finale à 08h50

HANDBALL

France-Brésil, dernier match du 1er tour dames à 04h00

NATATION SYNCHRONISEE

Duo dames: Charlotte Tremble et Laura Tremble. Tour préliminaire à 12h30

PLONGEON

Tremplin de 3 m messieurs: Alexis Jandard. Tour préliminaire à 08h00

TENNIS DE TABLE

Par équipes dames: France – Singapour 8e de finale à 03h00

TIR

Pistolet à 25 m tir rapide messieurs: Clément Bessaguet, Jean Quiquampoix.

Tour préliminaire à 01h30, finale à 07h30

VOILE

470 dames: Camille Lecointre et Aloïse Retornaz. Régates 9 et 10 à 05h05

470 messieurs: Kevin Peponnet et Jeremie Mion. Régates 9 et 10, à 07h35

49er FX dames: Lili Sebesi/Albane Dubois. Finale à

49er messieurs: Lucas Rual/Émile Amoros. Finale à 08h33