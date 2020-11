Le Premier ministre Jean Castex l’a annoncé en conférence de presse ce jeudi matin : seuls les mineurs ont le droit de reprendre la pratique du sport en club. Les adultes licenciés, quant à eux, doivent attendre encore le 20 janvier.

Sa prise de parole était particulièrement attendue. Et elle risque de faire grincer des dents. Le Premier ministre Jean Castex l’a annoncé ce jeudi matin en conférence de presse, « les adultes ne pourront pas reprendre les sports collectifs et de contacts avant le 20 janvier ». Un laps de temps qui risque de mettre en péril le bon déroulement de certaines compétitions comme la Coupe de France de football, dont les 6e, 7e et 8e tours, sans compter les matches en retard du 5e tour, auraient dû avoir lieu d’ici la fin de l’année.

En revanche, Jean Castex a confirmé les dires d’Emmanuel Macron lors de son allocution mardi soir, concernant les mineurs. Ces derniers pourront reprendre les entraînements dans les clubs et les associations sportives. Mais contrairement à ce que beaucoup de fédérations pensaient, le feu vert ne sera pas donné avant le 15 décembre. En parallèle, plusieurs activités en plein air seront autorisées telles que la pratique du golf, de l’équitation ou du tennis. Tout comme les sports nautiques, toujours dans le cadre et le respect des mesures sanitaires ( rayon des 20 kilomètres et des 3 heures).