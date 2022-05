Gia Janashvili est le cofondateur de VeliServices et actionnaire majoritaire de PariDirect casino et de pari en ligne, qui dispose d’une licence au Congo et opère depuis ce pays. L’entreprise est impliquée dans l’ gaming, secteur qui connaît la croissance la plus rapide actuellement. Gia Janashvili a pour ambition de construire de meilleurs partenariats B2B2C (en direction des milieux professionnels comme des consommateurs de dernière ligne), plutôt que de compter seulement sur ses équipes de développement interne. Il s’avoue enthousiasmé par les opportunités sur le marché panafricain. La concurrence étant féroce, les entreprises à la pointe doivent innover en permanence. L’Afrique est un terrain d’aventure prolixe en difficultés à surmonter, mais riche d’un imaginaire doué pour découvrir de nouvelles astuces et opportunités.

Gamers en quête d’innovation personnalisée

Les clients sont toujours à la recherche des dernières innovations et fonctionnalités spécialement dirigées vers leur créneau. C’est pourquoi on doit s’attendre à ce qu’ils changent fréquemment de plateforme, même si on croit que c’est sur un coup de tête.

Pour compenser ce va-et-vient, les sociétés de Gaming doivent exploiter et développer de nombreuses plates-formes, chacune répondant aux demandes uniques d’un segment de marché spécifique. Le développement, pour l’industrie iGaming, n’est pas un simple problème d’optimisation. Il est plutôt axé sur la personnalisation. Les entreprises doivent donc identifier ce que souhaite chaque type de client et comment elles peuvent le lui offrir.

Le langage informatique au cœur de la culture locale

Veli Services doit se concentrer sur l’impact des cultures et des modes de vie régionaux qui déterminent le succès de la plate-forme iGaming. Dans le Gaming comme dans d’autres industries similaires, il y a toujours un avantage à connaître le paysage local, et non à y « parachuter » ses produits conçus ailleurs. Gia Janashvili a travaillé avec des personnes et des organisations de nombreux horizons (Amérique du Sud, Europe de l’Est, etc.) et peut dire qu’un élément essentiel du succès est de vraiment connaître les gens qui sont, à la fois, les utilisateurs finaux et les partenaires directs de l’entreprise.

Le Congo terre d’innovation « frugale »

Juste derrière l’Afrique du Sud, le Kenya est souvent présenté comme le nouvel Eldorado des paris en ligne, avec plus de 200 milliards de Shillings de transaction par an (plus de 1, 7 milliard d’€), 11 recherches Google sur 20 qui s’intéressent au pari, 50 $ parié de plus que tout autre pays subsaharien. Mais c’est le Congo-Brazzaville qui constitue une porte d’entrée sur l’Afrique réellement attractive pour le monde des jeux et paris en ligne.

Parmi ses atouts, le Congo dispose de multiples points d’accès physiques. C’est essentiel, car il est nettement moins onéreux d’utiliser le wifi gratuit d’un magasin de paris que de griller ses propres données mobiles. Il est déterminant de prendre en considération le prix des forfaits. On s’aperçoit à l’usage que les navigateurs comme Opera Mini sont populaires, parce qu’il a un mode de sauvegarde des données qui limite les pages lourdes.

Les sites en ligne au Congo doivent alléger au maximum leur plateforme pour qu’elle affiche du texte uniquement.

On ne trouve pas d’équivalent au langage de script permettant de naviguer, comme JavaScript, ni de fonction pour rafraîchir automatiquement les pages. L’actualisation automatique constituerait une consommation de données qui gonflerait démesurément les dépenses internet. Il est donc tout indiqué d’actualiser soi-même la page, si on compte obtenir une mise à jour du score.

Innover mieux avec moins (l’innovation frugale)

D’autres moyens astucieux pour échapper aux dépenses inutiles, concernent l’utilisation par le parieur d’un code dédié composé sur son téléphone portable, sans avoir recours à un service Internet. Les détails du pari sont transmis par SMS et l’argent est prélevé dans le cadre de l’abonnement téléphonique du joueur.

Ainsi, grâce à des mesures d’innovation frugale (qui consistent à innover mieux avec moins de moyens, à cause d’une situation désavantageuse), propres au système africain, des entreprises comme Véli Services contribuent à faire en sorte que le Congo et d’autres pays percent certains plafonds de verre, pour mieux les équiper en moyens de développement.

Les défis africains à la méthode agile

Gia Janashvili déclare que Veli Services est en mesure d’offrir aux sociétés de Gaming une grande polyvalence dans leurs plateformes de Gaming. Ses équipes se concentrent sur une approche plus agile, qui place les besoins du client au centre des priorités du projet, intègre des microservices pour créer des plateformes mieux adaptées que celles que les entreprises de Gaming pourraient lancer par elles-mêmes.

Grâce à des analyses plus poussées, Veli Services permet aux plates-formes iGaming d’adopter la vitesse nécessaire pour capitaliser sur des marchés en évolution rapide. Veli Services transforme l’industrie en mettant encore l’accent sur l’assistance aux entreprises. Grâce à un partenaire déjà engagé sur le terrain comme PariDirect, l’entreprise de Gaming peut fournir de meilleurs produits et services à leurs clients finaux. C’est actuellement l’aventure enivrante que vivent PariDirect et ses utilisateurs.