Le premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi une série d’allègements des restrictions dans la lutte contre le Covid-19, dont une qui intéresse directement le monde du sport !

Dès le 2 février, les événements sportifs ne seront plus soumis à aucune jauge ! C’est une énorme surprise. Les stades étaient limités à 5000 spectateurs et les salles à 2000 spectateurs. Un amendement arraché dans le projet de loi sur le passe vaccinal, contre l’avis d’Olivier Véran, avait introduit la possibilité de monter à 50% de la capacité en spectateurs. Mais Jean Castex va plus loin : il supprime toutes les jauges. Le variant Omicron, bien moins virulent que ses prédecesseurs, rend cet allègement possible.

Nul doute que le monde du sport va accueillir cette nouvelle avec joie. Le ministre des Finances aussi : il n’aura pas à financer le manque à gagner des clubs professionnels.