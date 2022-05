Avec le plus grand sérieux, Daniel Riolo se propose pour devenir le prochain ministre des Sports.

En pleine restructuration de son gouvernement, le président de la République Emmanuel Macron ne manque pas de volontaires. Invité sur le plateau de l’émission ‘Estelle Midi’, Daniel Riolo a notamment candidaté pour le poste de ministre des Sports, aujourd’hui occupé par Roxana Maracineanu.

« Moi, en tout cas, tout le monde le sait, et comme c’est la période : je suis prêt et disponible. J’ai fait passer le message pour être secrétaire d’Etat ou ministre des Sports », a lancé le chroniqueur vedette de l’After Foot sur RMC, avant d’insister : « Si on me demande, j’irait. Au service de la France, je suis prêt et, en plus, absolument compétent ». Reste à savoir si le message atteindra les oreilles présidentielles.