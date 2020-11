À quelques semaines de la fin de l’année 2020, Roxana Maracineanu, la Ministre des Sports tente d’être positive et ouvre la porte à un retour du public dans quelques semaines mais aussi celui du sport amateur.

Ce lundi, la Ministre des Sports a confirmé qu’elle espérait vraiment revoir le sport professionnel comme amateur enfin sortir de cette période difficile. Elle ouvre même la porte à un retour progressif du public dans les enceintes de sport mais aussi faire repartir le monde amateur et ceux dans quelques semaines.

« Déjà, c’est une grande réussite pour nous qu’il puisse y avoir aujourd’hui du spectacle sportif à la télévision. Maintenant, j’ai envie que les spectateurs reviennent en vrai. Quand ? On espère dès que possible. Quand on aura la chance de voir moins d’images dramatiques en provenances des hôpitaux, à ce moment-là, sans doute, on pourra revenir plus facilement. Vous avez vu les annonces du président. Quand ça repartira, ça repartira avec ce qu’on appelle une jauge relative à la surface du stade. C’est acté. Combien de personnes ? On ne peut pas le dire encore. Ce sont les données du ministère de la Santé qui dirigent tout cela », a-t-elle avoué sur « RMC ».