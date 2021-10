Tourisme de la Catalogne avec l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) organisent le Congrès Mondial du Tourisme Sportif les 25 et 26 novembre 2021 à Lloret de Mar (Costa Brava). Le groupe Sport Business (Sport.fr, Women Sports, Sponsoring.fr…) est partenaire de cet événement.

Cet événement compte également sur le soutien de l’Ajuntament de Lloret de Mar (Mairie de Lloret de Mar) ainsi que du Patronat de Turisme de la Costa Brava Pirineus de Girona. Le lieu choisi est l’Evenia Olympic Congress Center.

Le Congrès vise à faire connaître, consolider et positionner la Catalogne en tant que référence internationale dans le domaine du tourisme sportif.

Le plus grand rendez-vous sportif de Catalogne

Une douzaine de conférences et tables rondes seront données sur des thèmes variés en lien avec le sport pendant les deux jours du congrès. Les thèmes seront très variés : économiques, techniques, environnementaux, sociétaux… Quelques exemples : « Les besoins des visiteurs sportifs, perspective de l’athlète et de l’entraîneur » ; « La contribution du tourisme sportif au développement durable » ;

« Diversité et inclusion du tourisme sportif (femmes, LGTB, sport adapté) ».

Lloret de Mar, la destination d’accueil du congrès

Lloret de Mar, fait partie des destinations de tourisme sportif certifiées par Tourisme de la Catalogne depuis 2006. Il s’agit de la ville de Catalogne avec le plus grand nombre de disciplines certifiées : football, athlétisme, cyclisme, natation, triathlon et sports d’équipe. La qualité de l’offre touristique et les excellentes installations sportives, ainsi que ses caractéristiques climatiques et naturelles, font de la Catalogne une destination idéale pour la pratique de différents sports.

Ce congrès permettra de devenir le point de rencontre et de référence de l’industrie du tourisme sportif dans le monde, et de réfléchir et débattre sur la situation de ce secteur et ses besoins d’action.

Un congrès hybride

Compte tenu des circonstances générées suite du COVID-19, un format hybride est envisagé afin que les personnes intéressées à participer puissent le faire soit en personne ou en ligne. L’objectif est d’assurer la présence maximale des participants au niveau des intervenants et des participants de toute la scène internationale. Toutes les mesures de proctection anti covid-19 seront appliquées : limitation de places, gel hydroalcoolique, port obligatoire du masque…

https://worldsportstourismcongress.org/

Contact Sport.fr / Women Sports : Meena Chanoine, meena@redaction

Contact Lloret de Mar : Cristina Rebled, crebled@lloret.cat, Tel. +34 972 36 57 88