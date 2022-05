De nos jours, il est presque possible de parier sur tout et n’importe quoi dans le monde sportif. Dès qu’une discussion suscite l’intérêt du public, cela peut se transformer en pari. Découvrez le mécanisme que les opérateurs de jeux d’argent utilisent pour dénicher constamment des sujets de paris à proposer aux fans.

Les réseaux sociaux, de véritables armes de communication

Ces dernières décennies, les réseaux sociaux ont envahi Internet et occupent une place prépondérante dans la vie des jeunes et des moins jeunes. Aujourd’hui, ces plateformes se comptent en dizaines et attirent l’attention des internautes les unes tout autant que les autres. Chacun peut s’y exprimer librement et il est même possible d’y créer des communautés regroupant les personnes aux intérêts communs.

Les sociétés de paris sportifs et les casinos en ligne ont exploité les réseaux sociaux afin d’en faire des sources de sujets de paris inépuisables. En effet, les fans de sport partagent des avis divers à travers ces plateformes et lancent de véritables débats. L’idée des opérateurs de jeux d’argent est de transformer ces débats en paris.

Le but est de dénicher les sujets recueillant le plus de réactions et de commentaires et de proposer par la suite des paris dessus. Nous vous donnerons des exemples plus précis plus tard dans cet article afin de vous donner une idée des débats en question.

Les casinos en ligne de plus en plus polyvalents et sophistiqués

Au fil des années, les casinos en ligne sont devenus beaucoup plus complets et plus sophistiqués qu’il y a quelques décennies. Si auparavant ces plateformes se résumaient à proposer des machines à sous et des jeux de tables et des jeux de cartes, la donne a complètement changé ces dernières années.

L’essor des paris sportifs a presque rendu les casinos en ligne obsolètes. En effet, la majorité des opérateurs de paris en ligne disposent de sites proposant d’une section casinos en ligne, ce qui a diminué l’attrait des joueurs pour les casinos virtuels traditionnels.

Ces derniers ont alors évolué en proposant à leur tour des paris sportifs au sein de leur plateforme. Cela a permis d’équilibrer la balance entre les sites de paris et les casinos. Aujourd’hui, vous pouvez trouver chez le meilleur casino en ligne canada une section dédiée aux paris sportifs. Ces plateformes virtuelles disposent également d’une équipe technique chargée de faire le tour des réseaux sociaux et dénicher les sujets de débat chauds sur le sport. Ces débats vont alors être analysés, puis transformés en paris qui seront proposés aux fans. C’est ainsi que fonctionne le rouage du système.

Quels débats sont les plus souvent évoqués par les fans ?

Attention, tous les débats sportifs évoqués ne sont pas susceptibles de se transformer en paris sportifs. Par exemple, le fameux débat portant sur le Greatest Of All Time (GOAT) ou le meilleur joueur de tous les temps qui oppose le Portugais et l’Argentin ne peut pas se transformer en pari, bien que le sujet génère souvent des débats. En effet, il est presque impossible de trouver un vainqueur définitif à ce débat, les réponses étant subjectives d’un fan à l’autre. Voici quelques exemples de sujets qui peuvent être transformés en paris sportifs.

· Le football

Restons dans le débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si le débat du GOAT est à écarter des paris, il est possible de parier sur lequel des deux joueurs marquera le plus de buts en une saison, lequel soulèvera le plus de trophées, ou lequel des deux finira le plus haut dans le classement du ballon d’or pour cette année. Ces réponses ne sont pas subjectives et les fans réagissent avec ferveur à ce genre de débat. Un autre débat d’actualité, qui de Liverpool et du Real Madrid remportera la Ligue des Champions 2022 ?

· Le basketball

De même, dans le basketball, il n’est pas possible de débattre sur qui est le meilleur entre Lebron James et Michael Jordan. Par contre, d’autres débats tout aussi passionnants peuvent être sujets de paris, notamment les playoffs qui battent actuellement leur plein. Quelle équipe remportera les Finales NBA, quel joueur terminera MVP des Finales…

· Le tennis

Le tennis est également l’un des sports favoris du grand public. De nombreux sujets sont à observer de près sur les réseaux sociaux, notamment le cas de Novak Djokovic qui est interdit de compétition dans de nombreux pays. Parviendra-t-il à décrocher un titre du Grand Chelem cette année ? Finira-t-il l’année numéro 1 mondial ?

· La formule 1

Enfin, la formule 1 est l’un des sports qui soulèvent actuellement le plus de débats sur Internet. Charles Leclerc terminera-t-il devant Max Verstappen en fin de saison ? Max Verstappen fera-t-il le doublé avec Red Bull ? Lewis Hamilton parviendra-t-il à se hisser de nouveau parmi les Top pilotes cette année ?