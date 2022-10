Le trail est un sport qui consiste à courir dans la nature. Comme le running sur route, il nécessite de bien s’équiper. Et ça passe -forcément- par la chaussure. Romain Cottier, adhérent Sport 2000 au magasin Montbrison depuis 2017, nous a conseillés. Extrait du WOMEN SPORTS N°26.

COMMENT BIEN CHOISIR SA CHAUSSURE DE TRAIL ?

Pour choisir ses chaussures trail, il y trois questions à se poser.

Il faut d’abord prendre en compte le volume de course à pied qu’on réalise chaque semaine, se concentrer sur le temps passé à s’entraîner. Ensuite, il faut se baser sur son gabarit quel type de terrain on pratique. On va donc combiner le poids de la cliente et le temps qu’elle passe dans les chaussures chaque semaine pour trouver le modèle adapté. Par exemple, quand on a un gabarit très costaud, ou quelqu’un qui va courir plus longtemps chaque semaine, on va lui conseiller un modèle avec plus d’amorti et de stabilité.

Historiquement, dans la course à pied, les médias ont accentué l’importance de l’amorti de la chaussure. Oui, c’est très important, mais c’est totalement corrélé à la stabilité. Les articulations détestent plus l’instabilité encore que le choc lui-même. Il est important de trouver la bonne combinaison entre ces deux points.

FAUT-IL CHOISIR SES CHAUSSURES EN FONCTION DE SON NIVEAU ?

Ce n’est pas parce que l’on n’est pas un expert qu’il ne faut pas bien s’équiper ! Au contraire. Les client arrivent souvent en disant « je ne suis pas un champion ». Et alors ? Parfois, la condition et la technique des champions auront tendance à légèrement gommer les effets de la chaussure. En revanche, si on met une personne qui débute sur un produit qui n’est pas adapté, c’est risqué. Elle aura une foulée moins souple et pourra probablement être plus vite fatiguée.

Il est finalement capital de bien équiper une personne novice. Mais pas que. Les experts doivent apporter un conseil d’entraînement aux clients. Les personnes qui se mettent à la course à pied pour la première fois font souvent le même type d’erreurs. En trail ou sur route, elles ont tendance à vouloir aller trop vite, ou chercher à rallonger la distance trop rapidement. Or, pour pouvoir prendre rapidement du plaisir dans la discipline, il faut respecter quelques règles de base. La course à pied est rarement ludique dès les premiers entraînements. Il faut du temps pour trouver de bonnes sensations.

QUELS SONT LES RISQUES SI ON S’ÉQUIPE MAL ?

Si on choisit mal ses chaussures, le risque premier est de ne pas se faire plaisir, et donc de se dégoûter plus vite de la pratique.

Par ailleurs, si on est mal équipé, et si par exemple on a des chaussures de route pour faire du trail, on va avoir des risques de glissades et manque de maintien. Cela entraîne des douleurs articulaires, voire des blessures potentielles type foulures et entorses. De plus, si le matériel n’est pas adapté à notre pratique, il s’use beaucoup plus vite. On prend ainsi le risque financier de devoir renouveler son équipement plus rapidement.

AVEZ-VOUS UN CONSEIL POUR NOS LECTRICES ?

Ne vous focalisez pas sur une marque : ce qui est important, c’est le produit. J’ai pour habitude de donner l’exemple suivant : « chez Renault, il y a la Twingo et la Renault Espace, mais ce sont des produits différents. Pourtant ils portent la même marque ». Ça me froisse d’entendre les gens dire : « Salomon c’est super, Hoka ce n’est pas bien ». Toutes les marques ont des produits qui peuvent être, ou non, adaptés à une personne donnée.

Lorsqu’on commence la course à pied on a tendance à se fier à ce que notre entourage nous conseille. Pourtant, la chaussure qui convient à nos proches ne nous conviendra peut-être pas. Il faut faire très attention. Or, la chaussure est un élément primordial pour éviter de se blesser et progresser. Il est indispensable d’aller voir un spécialiste.

Petite astuce :

Pour ceux qui ont déjà eu chaussures de course à pied, ramenez-les avec vous en magasin. Un professionnel pourra plus facilement se projeter et vous réorienter vers une chaussure qui vous correspond mieux. En observant les anciennes semelles on peut déterminer la foulée du client, voir ce qui fonctionne ou non. C’est très intéressant.