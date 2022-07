Les avantages du CBD sont nombreux, anxiolytiques, anti-inflammatoires, réputés pour améliorer la qualité du sommeil et la régénération, le cannabidiol est consommé mondialement pour ses vertus médicinales. Ces mêmes propriétés font du CBD un choix parfait pour les sportifs qui peuvent en prendre régulièrement !

Qu’est ce que le CBD ?

Le CBD est un cannabinoïde, une molécule issue de la plante de cannabis Sativa L. Le cannabidiol est présent naturellement à la surface des feuilles et des fleurs dans les trichomes. Il est extrait et isolé et sert dans la composition de nombreux produits alimentaires et bien-être comme les crèmes au CBD, des infusions ou encore des huiles de CBD.

A quoi peut servir le CBD ?

En se fixant sur les récepteurs cannabinoïdes du corps, le CBD permet de réduire de nombreux symptômes en régulant notamment la douleur et l’inflammation. Il est également utilisé dans la confection de médicaments contre certains types d’épilepsie rares et contre les spasmes musculaires conséquences de la sclérose en plaque. Ces médicaments s’appellent respectivement Epidiolex et Sativex et sont commercialisés en Angleterre, aux Etats-Unis et en Europe.

Le CBD peut aider à gérer le stress et donc à prévenir le burn-out. Le CBD a des effets favorisant le sommeil et il peut également raccourcir la durée de la récupération des fibres musculaires, pour cette raison il a une place de choix dans l’industrie des cosmétiques et des crèmes hydratantes et régénératrices.

Découvrez avec nous, comment le CBD peut améliorer vos performances physique et 7 avantages d’utiliser du CBD pour les sportifs ?

6 raisons pour lesquelles la consommation de CBD est bénéfique pour les sportifs :

– Le CBD permet de réduire le niveau de stress

– Le CBD améliore la qualité du sommeil

– Le CBD détend les muscles et les régénèrent

– Le CBD a un effet anti-inflammatoire donc anti-douleur

– Le CBD est un adaptogène, il permet de régénérer l’organisme

– Le CBD protège le système nerveux central

Avantage n° 1 : le CBD permet de réduire le niveau de stress

Si le sport permet déjà de mieux gérer la libération de cortisol et de réduire les niveaux de stress, l’action anxiolytique complémentaire du CBD s’avère être très efficace pour abaisser grandement le stress. On vous explique pourquoi cela peut-être utile pour les athlètes de hauts niveaux ou pour les joggers du dimanche.

Qu’est-ce que le stress ?

Le stress se caractérise par un état de tension des nerfs et de l’organisme en réponse à une situation inquiétante ou inattendue (événement imprévu et soudain, sensation forte, traumatisme, bruit, fatigue et surmenage).

L’organisme est alors en état d’alerte et libère un grand nombre d’hormones comme l’adrénaline et le cortisol qui mobilise l’énergie de l’organisme. Cette libération d’hormones peut se manifester par des signaux corporels et physiques comme des vertiges, des tremblements, des suées, une migraine, une rigidité des membres ou de la nuque, des douleurs, des nausées ou encore une augmentation du rythme cardiaque.

« Il s’agit d’un état de tension ou d’anxiété psychique ou émotionnelle résultant de circonstances défavorables ou exigeantes ».

On peut qualifier 2 types de stress distinct,

Le stress aigu permet de mobiliser les ressources de l’organisme rapidement en réponse à un stimuli physique ou psychique.

permet de mobiliser les ressources de l’organisme rapidement en réponse à un stimuli physique ou psychique. Le stress chronique, épuisant il fatigue et abîme le corps, l’empêchant de récupérer convenablement

Lors d’études sur les animaux, Selye a constaté que le stress avait une influence négative sur les intestins, qu’il pouvait entraîner une augmentation de la taille des glandes surrénales ou d’autres problèmes. Les effets du stress chronique étaient encore pires – dans le cadre de ses recherches, des animaux ont développé de l’arthrite, ont souffert d’attaques cérébrales ou sont morts de crises cardiaques.

Sport et stress sont étroitements liés

L’activité physique pousse l’organisme dans ses retranchements et dans des situations de stress répété dans lequel l’organisme va libérer des hormones comme l’adrénaline vous permettant de puiser dans vos ressources et de vous surpasser.

Mais attention, car un stress élevé constant est mauvais pour l’organisme et empêche vos muscles de convenablement se régénérer. Un bon plan d’entraînement s’efforce de trouver un équilibre entre le travail et la récupération. Le CBD permet dans ce cas de rapidement baisser le niveau de stress de l’organisme pour optimiser la récupération après un effort physique intense.

En prenant 10 à 20 mg de CBD chaque jour, un sportif peut lutter plus efficacement contre les restrictions dues au stress auxquelles il est confronté dans sa quête de ses propres limites.

Avantage n° 2 : le CBD améliore la régénération musculaire

Les champignons reishi et l’échinacée font partie des adaptogènes classiques, mais récemment, le CBD est venu s’ajouter au panel de végétaux qui limitent le stress et améliorent les performances. En effet, il répond parfaitement à la définition des adaptogènes.

Que sont les adaptogènes ?

Les adaptogènes sont des plantes qui favorisent la résistance de l’organisme à des situations de stress telles que les blessures, la peur ou la fatigue physique.

Les adaptogènes protègent également le système nerveux et le système neuroendocrinien. Les adaptogènes doivent être stimulants et dépourvus d’effets secondaires.

C’est précisément ce que peut offrir le CBD ! En se connectant au système endocannabinoïde (ECS), le CBD permet de réguler l’équilibre dans le corps c’est l’homéostasie.

Les adaptogènes accélère la régénération cellulaire

Le CBD peut aider les sportifs à optimiser leur programme d’entraînement. Après un entraînement exigeant, le métabolisme est stimulé : la température corporelle est haute ainsi que le taux de cortisol et le rythme cardiaque. Les protéines musculaires et le sucre, sous forme de glycogène, sont utilisés. Le corps est à bout, il n’a plus d’énergie à consommer.

Après l’effort, le corps va faire baisser le niveau de stress en libérant une quantité importante d’endocannabinoïdes, cela va permettre de remettre le corps dans un état de repos régénérateur. Le processus de guérison commence alors.

Un apport supplémentaire en CBD permettrait donc de rapidement réduire les niveaux de stress après l’effort et donc de favoriser la régénération rapide des cellules musculaires.

Avantage n° 3 : le CBD sauvegarde le système nerveux central

Le système nerveux central (SNC) se compose du cerveau et de la moelle épinière et régule la communication interne ainsi que la perception en transmettant des signaux dans les nerfs et les neurones.

L’activité physique prolongée affaiblit le système nerveux central entraînant une baisse des capacités physiques. Les contractions musculaires sont moins puissantes et la force est réduite.

Le CBD permet d’agir sur la transmission des stimulis neuronaux.Il régule la quantité de neurotransmetteurs GABA dans les fausses synaptiques et préserve ainsi le neurones et les gaines de myéline des nerfs

Le CBD revitalise le SCE et protège ainsi le système nerveux. Après ou pendant l’effort, le CBD favorise la transmission des messages nerveux et limite les tremblements et la baisse de performances liés à la fatigue du SNC et au stress.

Avantage n° 4 : le CBD favorise un sommeil réparateur

L’un des effets systématique, que les nouveaux consommateurs de CBD remarquent, est une amélioration de la qualité du sommeil. En effet, une dose de CBD permet d’améliorer votre sommeil dès la première nuit !

Une étude menée auprès de consommateurs de cannabidiol vient étayer le propos en mettant en évidence l’utilisation de produits à base de CBD pour améliorer le sommeil : « les consommateurs utilisent le CBD comme thérapie spécifique contre différents troubles – y compris les troubles du sommeil ».

Une séance de sport peut donner un regain d’énergie dans les heures qui suivent la fin de l’effort et ainsi empêcher de dormir à une heure convenable. Le CBD peut ainsi permettre aux sportifs de trouver le sommeil dont leurs corps ont besoin en réduisant les niveaux d’hormones de stress comme le cortisol, qui perturbe le cycle de sommeil.

Les athlètes de tous niveaux ont besoin de dormir beaucoup pour préserver et réparer leur organisme autant que pour améliorer leurs performances. Federer, le célèbre tennisman, dort ainsi 11 à 12 heures par nuit.

Alors que les somnifères classiques ont des effets secondaires parfois lourds et provoquent une sensation de fatigue en journée, le CBD pris en bonne quantité et à la bonne heure vous permet de bénéficier d’un sommeil profond et réparateur sans sensation de fatigue au réveil.

Le CBD permet ainsi de stimuler votre envie de dormir et d’améliorer le sommeil mais surtout le repos à long terme et de maintenir votre organisme en bonne santé ! Le rythme circadien, horloge interne de l’organisme, peut être bouleversé par un stress ou un manque de sommeil et dérégler votre sommeil et votre alimentation. Le dérèglement de cette horloge biologique peut être la cause d’un burn-out, d’une dépression ou d’une baisse de performances sportives.

Sommeil et éveil suivent normalement le couché et le levé du soleil, mais une exposition à la lumière bleu ou un stress peuvent modifier vos taux d’hormones et vous conduire à consommer des stimulants comme le café pour retrouver de l’énergie.

Consommer du CBD 1 à 2 heures avant l’heure du coucher désiré permettra de trouver le sommeil et de régulariser vos cycles nocturnes.

Avantage n° 5 : le CBD permet de relâcher les muscles

Après un effort physique intense, les muscles qui ont manqué d’oxygène peuvent devenir douloureux. Du lactate se forme dans la fibre musculaire et provoque des courbatures !

Le CBD est un puissant myorelaxant. Il permet d’améliorer de réguler la quantité de GABA, un neuro-récepteur et de relâcher ainsi les muscles. Des taux réduits de GABA entraînent l’apparition des crampes musculaires et des courbatures. Le CBD permet également de réduire l’inflammation en cas de blessures musculaires ou articulaires.

Les crèmes ou Roll’On chauffant au CBD sont parfaits pour réduire l’inflammation sur une zone en particulier. L’huile de CBD permet quant à elle de vous détendre.

Avantage n° 6 : le CBD atténue l’inflammation et la douleur

L’inflammation est une réaction naturelle du corps mais parfois elle n’est pas bénéfique et peut entraîner des complications et des douleurs.

Le sportif si il veut guérir rapidement a souvent recours à des anti-inflammatoires non stéroïdiens conventionnels. Le CBD est une alternative naturelle et sûre aux médicaments anti-inflammatoires.

Le CBD permet notamment de déclencher l’apoptose, d’inhiber la prolifération cellulaire et de supprimer la production de cytokines et l’induction de lymphocytes T.

Pour résumer, le CBD est assez puissant pour limiter voire supprimer totalement l’inflammation et les douleurs ou complications qui l’accompagnent.

Quelle quantité de CBD prendre ?

Plus la routine d’entraînement est exigeante, plus l’inflammation, la fatigue et le stress peuvent être importants et plus les besoins en CBD de l’athlète sont élevés. On considère généralement qu’une dose de 10 à 20 mg de CBD est idéale, mais il se peut que l’on ait besoin d’une dose plus importante pour pouvoir faire face aux entraînements les plus intenses.

La dose de CBD doit être augmentée progressivement.

Une augmentation lente des doses et de la fréquence des prises permet de ne pas dépasser la dose optimale. Si 20 mg d’huile de CBD par jour ne suffisent pas à inhiber une inflammation, vous pouvez aussi essayer des pommades au CBD.