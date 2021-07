Si les JO 2020 à Tokyo au Japon viennent tout juste de commencer avec notamment les compétitions de Softball et le football féminin, on connaît déjà l’identité du pays qui organisera les Jeux en 2032, Il s’agit de l’Australie.

Ce mercredi, Brisbane a remporté l’organisation de cet événement planétaire sans grande difficulté. Le CIO (comité international olympique) a donné gagnante la ville australienne, qui était par ailleurs la seule à se présenter. Après Tokyo, Paris en 2024 et Los Angeles en 2028, c’est Brisbane qui se charge de l’organisation des JO en 2032. Une nouvelle fortement savourée par le Premier Ministre australien Scott Morrison en personne qui a tenu à faire passer un message lors d’une visio conférence. « L’Australie, parmi les rares pays à n’avoir jamais manqué une édition des Jeux d’été, est un immense village olympique avec ses multiples nationalités, origines ethniques et environ 300 langues parlée. » C’est la troisième fois de son histoire que l’Australie accueillera les Jeux d’été, après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000.