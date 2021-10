Le CBD est un extrait de cannabis qui fleurit un peu partout dans le monde du sport. De plus en plus de sportifs profitent pleinement des nombreuses propriétés de la molécule. Explications.

Le sport accueille une nouvelle star. Plus connu sous le sigle CBD, le cannabidiol est la nouvelle grande mode. Cyclisme, course à pied, boxe… nombreux sont les athlètes qui souhaitent profiter des multiples propriétés de ce produit. Ainsi l'objectif serait d'apporter davantage de confort et de bien-être à notre quotidien. Plus relaxé avec un sommeil de meilleur qualité et la réduction de certaines douleurs, notamment anti-inflammatoires, les performances ne peuvent être que meilleures. C'est pourquoi cet extrait de fleurs de cannabis est de plus en plus demandé dans le milieu sportif. Par exemple, Andrew Talansky, champion de cyclisme et athlète de triathlon, utilise l'huile de CBD pour soulager certaines de ses douleurs liées aux nombreux et répétitifs entraînements.

Comment en consommer ?

Huile, résine, en massage ou dans la nourriture, nombreuses sont les façons de le consommer. Sous gélules, en administration sublinguale… Mais pourquoi pas le déguster avec une boisson privilégiée par les sportifs : le thé ? En infusion, le CBD se propage dans le corps et ses effets bénéfiques sur la digestion, sur la relaxation, mais aussi sur l’apaisement des crampes, se font rapidement ressentir. Il permet de récupérer et de bénéficier d’un nuit de sommeil réparatrice. Par ailleurs, si sa consommation se fait par alimentation (gâteaux, chocolat, bar de céréales (pratique et sportif!) miel etc), avec de la nourriture infusée au CBD, il est largement conseillé de le prendre au cours d’un repas pour faciliter l’absorption de la plante.

Il est également possible de consommer le CBD par huile. Encore une fois recommandée pour les sportifs, l'huile, qui peut être utilisée lors de massages d'après-séances, aide le corps à se détendre, et ainsi prévient et apaise les contractions musculaires, mais peu également régénérer la flexibilité naturelle de la peau. Au-delà des bienfaits sportifs, l'huile de CBD agit sur les articulations douloureuses et soulage les inflammations chroniques.