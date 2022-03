Les Jeux paralympiques d’hiver de Pékin, dont la cérémonie de clôture a eu lieu dimanche, ont été suivis par près de 17 millions de téléspectateurs a annoncé France Télévisions, diffuseur officiel lundi.

« Au total, près de 17 millions de Français ont regardé et vibré devant les exploits des sportifs, à travers les 60 heures de directs et de programmes dédiés aux Jeux sur France Télévisions », a annoncé le groupe dans un communiqué. Cela représente « trois millions » de téléspectateurs en plus que lors des Jeux de Pyeongchang en 2018. France 3 a diffusé chaque jour pendant près de deux semaines entre 6 heures et 11h25 le direct des Jeux. Ce dernier a été suivi en moyenne chaque jour par 240.000 téléspectateurs.

La délégation française a terminé 4e des Jeux paralympiques avec 12 médailles, dont sept en or.