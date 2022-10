Athlètes le massage sportif, c’est ce qu’il vous faut si vous souhaitez améliorer vos compétences sportives. La forme physique des athlètes est essentielle pour eux. Ils adorent ça parce que c’est lié à leur jeu. Et se maintenir en forme, dans un état de parfaite forme physique, ce n’est pas un détail.

Ce n’est un secret pour personne qu’il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Parmi eux se trouve un massage sportif, qui est de la plus haute importance, ce qui nous amène à des questions comme « Qu’est-ce qu’un massage sportif » et « Que fait un massage sportif ? »

Qu’est-ce que le massage sportif ?

Les athlètes et autres personnes actives bénéficient de différents types de massothérapie sportive . En effet, un massage sportif cible les muscles sollicités par des mouvements répétitifs.

Alors vous êtes à la recherche d’informations complémentaires sur les bienfaits du massage sportif ? C’est ici que vous pouvez en savoir plus !

A quoi sert un massage sportif ?

Le massage sportif consiste à manipuler le système musculo-squelettique du corps en utilisant des techniques pratiques pour améliorer son fonctionnement et ainsi contribuer à améliorer vos performances.

Le massage sportif a plusieurs objectifs :

relâcher les tensions musculaires,

améliorer la circulation,

aider à éliminer les déchets qui s’accumulent lors d’activités de haute intensité,

détendre le corps,

réchauffer vos tissus mous.

Vous vous demandez ce que fait un massage sportif qui le rend unique ? Eh bien, un massage sportif n’est pas seulement une question de détente ; c’est une question de performances. Ils ne sont pas seulement destinés à soulager les tensions musculaires générales mais aussi à corriger des problèmes spécifiques. Peu importe que ce soit pour la récupération ou l’amélioration des performances.

Bienfaits du massage sportif :

Quels sont les 10bienfaits du massage sportif ? Ceux qui sont des athlètes connaissent peut-être déjà la réponse à cette question. Continuez à lire si vous n’êtes pas sûr.

1. Amélioration des performances :

Sans aucun doute, les athlètes sont plus performants lorsque leur amplitude de mouvement et leur flexibilité améliorées et que leur fatigue musculaire diminue.sont Les personnes qui font de l’exercice fréquemment ou qui se livrent à des activités intenses en bénéficieront ce qui fait des massages sportifs la réponse parfaite.

Contactez votre massothérapeute si vous avez un domaine spécifique que vous souhaitez aborder pour aider votre carrière sportive. Ils travailleront dur pour vous aider à donner le meilleur de vous-même.

2. Amélioration de la récupération :

L’un des 10 avantages du massage sportif comprend l’amélioration de la récupération en réduisant l’inflammation et le flux sanguin musculaire. Obtenir un massage sportif après un grand match vous assurera d’être dans les meilleures conditions possibles pour votre prochain grand match.

3. Débarrassez-vous de la douleur :

Votre entraînement vous fait mal ? Ne tardez pas si la réponse est oui. Envisagez de faire un massage sportif.

Les avantages du massage sportif comprennent le soulagement de la douleur. Qu’il s’agisse d’une blessure ou d’une douleur chronique comme l’arthrose, cela peut aider. Consultez des sportifs ou des massothérapeutes avant de commencer un nouveau programme d’exercices ou de commencer une activité physique si vous souffrez de l’une de ces conditions.

4. Amélioration de la santé mentale:

Outre ses effets physiques, le massage sportif a également un impact psychologique. En termes d’amélioration de la santé mentale, c’est bénéfique. Ses effets relaxants et anti-stress améliorent la santé mentale, résultant en un athlète plus concentré et détendu.

5. Maintient le tonus musculaire :

Lorsque vous répétez des mouvements tous les jours, vos muscles se fatiguent. Le massage sportif réduit les douleurs musculaires d’au moins 30 %.

6. Détend les muscles et soulage les crampes :

Le massage sportif étire vos muscles fatigués jusqu’à ce qu’ils se détendent et soient prêts pour la récupération. Vous réduisez la tension et réduisez le risque de blessures post-entraînement.

7. Permet un meilleur sommeil :

Après avoir reçu un massage sportif, vous dormirez mieux la nuit. C’est parce que le massage diminue également l’hormone de stress de votre cerveau.

8. Soulage l’anxiété et le stress :

Aide à réduire votre niveau d’anxiété et vous vous sentirez moins pressé. La recherche montre que les athlètes qui reçoivent un massage sportif avant la compétition se sentent moins anxieux et sont mieux préparés mentalement.

9. Soulage les conditions chroniques :

En plus des douleurs musculaires, la douleur chronique est un autre problème courant que les gens rencontrent. Une majorité d’adultes américains souffrent quotidiennement. Vous pouvez grandement bénéficier du massage sportif si vous appartenez à ce groupe statistique.

10. Thérapie nerveuse :

La fonction du nerf sciatique peut être améliorée par le massage sportif tout en servant également d’option de soulagement de la douleur.

Comment se préparer à un massage sportif ?

Y a-t-il quelque chose à préparer avant de recevoir un massage sportif ? Essayer de le comprendre peut être délicat, mais nous sommes là pour vous aider !

Voici comment vous préparer pour un massage sportif :

● Assurez-vous d’être hydraté :

Avant votre massage, buvez beaucoup d’eau et continuez à boire pendant et après le massage. Je le recommande, surtout si vous vous faites masser avant ou après un événement. Rester hydraté est essentiel pour éviter les crampes et autres problèmes pendant votre entraînement.

● Videz votre vessie :

Dans le cadre de la procédure de massage sportif, le thérapeute presse et pétrit vos muscles pour vous aider à libérer les toxines, à améliorer la circulation et à récupérer après un effort physique.

Certaines personnes peuvent trouver inconfortable de s’asseoir sur une vessie pleine à ce moment-là, car leur poids corporel reposera sur une zone qui a été pressurisée par l’urine, ce qui peut entraîner une gêne.

● Les vêtements doivent être appropriés :

Un massage sportif nécessite que vous portiez des vêtements confortables qui permettent au thérapeute d’atteindre les zones sur lesquelles il doit travailler. Assurez-vous de vous préparer en fonction de vos besoins de massage. Par exemple, vous pouvez porter un short si vous souhaitez faire un massage des jambes.

● Un thérapeute expérimenté et agréé :

comme dans toute profession, certaines personnes se disent massothérapeutes du sport mais ne sont pas qualifiées. Assurez-vous que votre thérapeute est autorisé et a la formation appropriée avant de réserver.

Types de massage sportif :

Il est important de décider quel type de massage sportif vous allez recevoir avant de décider ce que vous voulez.

Mais pourquoi est-ce important ?

Si vous êtes un client inexpérimenté, vous devez préparer en conséquence car chaque type de massage a des effets uniques. Il existe quatre types de massage sportif :

1. Massage sportif pré-événement

2. Massage sportif post-événement

3. Massage sportif réparateur

4. Massage sportif de réadaptation

Conclusion :

Les massages sportifs sont un excellent moyen de maximiser vos capacités athlétiques. Les 10 bienfaits du massage sportif ne s’appliquent pas qu’aux sportifs passionnés; c’est pour tous ceux qui travaillent dur physiquement tous les jours.

Il ne s’agit pas seulement d’apaiser vos muscles. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour rester actif sur le terrain de jeu ou dans votre vie quotidienne. Donc, si vous souhaitez trouver plus d’informations sur les possibilités de massage près de chez vous consultez Nicelocal