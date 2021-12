Le Paris Saint-Germain s’apprête à recevoir l’OGC Nice ce soir sur la pelouse du Parc des Princes dans cette 16e journée de Ligue 1. Voici les compos probables.

Privé de Neymar et Sergio Ramos, Mauricio Pochettino devra faire sans ses deux stars mais avec le trio Messi, Mbappé et Angel Di Maria en pointe. Pour le reste, les Parisiens devraient aligner une équipe classique avec un milieu à 3, Danilo Pereira, Leandro Paraedes et Idrissa Gueye.

PSG, la composition d’équipe probable de Mauricio Pochettino : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendes – Gueye, Pereira, Paredes – Di Maria, Messi, Mbappé.

En face, l’OGC Nice vient pour faire un énorme coup et c’est pour cela que les Aiglons devraient se présenter avec des ambitions et des joueurs offensifs.