Dimanche soir, Lionel Messi a disputé le premier classique de sa carrière face à l’Olympique de Marseille en ligue 1. Durant cette rencontre, la Pulga n’a pas marqué. Selon Opta, le joueur du Paris Saint-Germain dispose est l’attaquant qui affiche le plus haut total d’Expected Goals sans avoir marqué en Ligue 1 cette saison.

Lionel Messi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato estival, n’a toujours marqué en Ligue 1 bien qu’il est touché deux fois la barre transversale après quatre matchs. Dimanche soir, la Pulga, qui n’a pas réalisé un grand match face à l’Olympique de Marseille, a eu une seule occasion franche pour ouvrir son compteur mais il a buté sur Pau Lopez, gardien olympien. L’Argentin est l’attaquant avec le plus grand total d’expected goals sans marquer de L1 selon Opta avec 1,8xG en 13 tirs.

Ces expected goals (littéralement buts attendus) permettent de quantifier les performances des joueurs offensifs face au but adverse et d’évaluer le niveau de dangerosité de leurs tentatives.Chaque frappe ou occasion d’un joueur est ainsi comparée via une immense base de donnée à une multitude de situations similaires en fonction de plusieurs critères: la distance par rapport au but, la partie du corps utilisée pour frapper, la qualité du tireur, la qualité du gardien, l’angle, la position des adversaires.

S’il n’a pas marqué en Ligue 1, Lionel Messi compte déjà trois buts en Ligue des Champions dont un bijou lors de la victoire, 2-0, du PSG face à Manchester City lors de la deuxième journée de la phase de groupes.