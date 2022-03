Lundi soir, le Real Madrid s’est imposé, 3-0, face à Majorque en clôture de la 29e journée de Liga, grâce à un Karim Benzema une nouvelle fois étincelant. Auteur d’un doublé, le numéro 9 madrilène, qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du football français, porte son équipe vers le titre. Selon Fred Hermel, spécialiste du football espagnol, estime que la dépendance à Karim Benzema est plus importante que celle de Cristiano Ronaldo.

Entre 2009 et 2018, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont écrit les plus belles pages de l’histoire du Real Madrid avec notamment quatre Ligue des Champions dont trois de suite entre 2016 et 2018. Depuis le départ du Portugais, le français est plus libre sur le terrain. L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais est un véritable meneur et guide son équipe vers la victoire.

Le 9 mars dernier avec un triplé, Karim Benzema a qualifié le Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Lundi soir, il a inscrit un doublé lors de la victoire madrilène, 3-0, face à Majorque. La Maison Blanche, qui compte 10 points d’avance en championnat se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion d’Espagne.

https://rmcsport.bfmtv.com/football/liga/le-real-madrid-est-peut-etre-plus-dependant-de-benzema-que-de-ronaldo-selon-fred-hermel_AV-202203150153.htmlSur les ondes de RMC, Fred Hermel, spécialiste du football espagnol, estime que le Real Madrid est dépendant du français. Une dépendance plus important que celle de Cristiano Ronaldo durant son passage en Espagne: « Il est dans sa 35e année, note Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol. Je ne sais pas ce qu’on peut dire de plus. Il a mis un triplé mercredi et ce lundi soir, c’est deux buts et une passe décisive. C’est fou! Aujourd’hui, on n’est pas capable d’imaginer un Real sans Benzema. C’est une victoire aigre-douce comme le dit la presse espagnole. Le Real a pris dix points d’avance sur Séville, 15 points d’avance sur le Barça. Mais il y a le Clasico dimanche, peut-être sans Benzema, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous vous souvenez du match aller au Parc avec un Benzema fortement diminué parce qu’il revenait de blessure?, interroge encore Hermel. On a souvent parlé de la Cristiano dépendance du temps du grand Real dirigé par Zidane. Je me dépende si aujourd’hui le Real Madrid n’est pas encore plus dépendant du Real qu’il ne l’était de Cristiano Ronaldo à l’époque. »

Meilleur buteur de l’histoire du football français

En inscrivant un doublé contre Majorque lors de la 28e journée de championnat d’Espagne, Karim Benzema est devenu le meilleur buteur de l’histoire du football français avec 413 buts. Il dépasse de deux unités Thierry Henry. Depuis le début de la saison, l’international français a joué 33 matchs toutes compétitions confondues pour 30 buts et 12 passes décisives.

En revanche, le « nueve » est sorti sur blessure. Une mauvaise nouvelle pour lui et le Real Madrid à trois jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps mais aussi avant le clasico contre le FC Barcelone, dimanche à 21h, pour le compte de la 29e journée de Liga.