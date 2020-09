Pourquoi avoir recruté Yuto Nagatomo (33 ans) ? L’entraîneur marseillais André-Villas Boas a donné une explication sur le choix du Japonais pour concurrencer Jordan Amavi au poste de latéral gauche.

“On a cherché aussi des profils plus jeunes mais on a choisi cette option plus expérimentée. On veut prolonger Amavi. Avec Yuto, on a un joueur qui est prêt. Amavi est le numéro 1, c’est clair. Mais Yuto a beaucoup plus d’expérience que Jordan en Ligue des Champions, c’est intéressant. Recruter Yuto allait à l’encontre de ce que la direction voulait. Mais c’est une grosse opportunité pour nous. Avec Pablo, on a convaincu la direction en présentant les statistiques et son profil”, a indiqué le coach de l’OM en conférence de presse.