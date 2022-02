Danel Riolo pense vraiment que Dimitri Payet et Arkadiusz Milik ont de plus en plus de mal à s’entendre dans le vestiaire.

« Le nombre de fois où l’on pensait que l’OM pouvait faire un écart au classement. le nombre de fois où l’OM a perdu des points contre des « petits ». Le nombre de fois où l’OM a fait des matchs incompréhensibles face à des petites équipes… Marseille ne va pas bien, ce n’est pas dans les mêmes proportions qu’à Lyon mais entre Payet Milik Sampaoli, il s’est passé un truc, c’est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution. Il ne sait pas comment sortir de ça Sampaoli essaye d’expliquer et je pense que ça lui tape sur la tête. On n’est jamais sorti de cette situation et aujourd’hui l’OM est deuxième et Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment il est dans le brouillard. Payet n’est plus là. Il a fait six mois ou il a facilité les choses à l’OM parce qu’il était bon. Aujourd’hui il est en train de lâcher. Physiquement il commence à être cramé. » A précisé le journaliste sur les ondes de « RMC. »