Aujourd’hui joueur des Foxes de Leicester City en Premier League, Wesley Fofana ne serait pas contre revenir en Ligue 1. Après Saint-Etienne en tout début de carrière, il voudrait jouer pour l’Olympique de Marseille.

« Jouer à l’OM un jour ? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c’est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot. Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City… Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir. » a déclaré l’ancien de l’ASSE dans une interview accordée à Fabrice Hawkins.