Face aux médias, Jorge Sampaoli a assuré que Pablo Longoria n’a aucune influence sur les décisions tactiques à l’OM.

De passage en conférence de presse ce vendredi, au lendemain de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Bâle (2-1) en Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a répondu aux rumeurs concernant l’influence de Pablo Longoria sur ses choix tactiques. Le coach argentin a été très clair à ce sujet, chacun connaît son rôle à l’OM et Longoria reste sagement dans son fauteuil de président.

« Longoria n’interfère pas sur mon travail, il me connait et il sait que je ne permettrais pas qu’il ait une influence sur mon travail. On partage nos opinions sur les matchs, on a le mêmes objectifs, mais chacun a sa fonction, il n’y a pas d’influence. »