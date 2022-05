Défait par le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille a été déchu de sa place de dauphin. Une troisième place loin d’être confortable pour les hommes de Jorge Sampaoli.

« Tu as été éliminé de la Ligue Europa Conference, tu as été éliminé de la phase de poule de la Ligue Europa… Si tu ne te qualifies pas pour la Ligue des Champions, c’est un énorme échec pour Jorge Sampaoli. 2e ? C’est la place que doit avoir l’OM. S’ils sont 2es et se qualifient directement, on pourra dire que la saison est correcte« , a confié Fred Hermel sur les antennes de RMC.

Tombé face au Stade Rennais lors de la 37ème journée de Ligue 1, (2-0), l’Olympique de Marseille est troisième avec 68 points au compteur. Devancé par l’AS Monaco, la Ligue des Champions n’est plus assuré alors qu’une place de barragistes les met en difficultés. Opposés au RC Strasbourg (5ème, 63 pts), les hommes de Jorge Sampaoli devront impérativement l’emporter pour éviter que la fin de saison leur soit fatale.