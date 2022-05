Prêté par Arsenal sans option d’achat, William Saliba confirme ses envies. Le Français souhaiterait porter les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

« On verra bien, on va bien dormir en tout cas parce que c’était l’objectif premier de terminer deuxième. Il y a deux mois de mercato. Mais ça serait avec grand plaisir si je reviens. En tant que footballeur, on veut tous jouer la Ligue des Champions, surtout que je ne l’ai jamais disputée encore. Surtout dans un stade comme ça, où ça fait longtemps qu’il n’a pas connu ça. J’aimerais bien jouer ici les mardis et mercredis », a confié William Saliba à l’issue de la rencontre sur les antennes de Prime Video.

En interne, Pablo Longoria tente de conserver son international français même si l’issue semble compromise. L’option la plus probable semble être un énième prêt mais aucune certitude n’a réellement filtré ces dernières semaines.