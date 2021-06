La saison 2021/22 du championnat d’Espagne débutera le week-end du 14 et 15 août 2021 et s’achèvera le 22 mai 2022.

C’est désormais officiel, la Fédération espagnole de football (RFEF) a dévoilé ce lundi le calendrier de la prochaine saison de Liga. L’édition 2021/22 du championnat espagnol débutera donc le week-end du 14 et 15 août 2021 et s’achèvera le 22 mai 2022. La finale de la prochaine Coupe du Roi aura lieu le 23 avril 2022, et la Supercoupe d’Espagne sera jouée du 12 au 16 janvier 2022, d’après la RFEF.

À noter que la Supercoupe d’Espagne se jouera, comme en 2020, en Arabie Saoudite. L’Athletic Bilbao, vainqueur de l’édition 2021 de la Supercoupe d’Espagne à Séville en janvier, affrontera l’Atlético de Madrid, champion d’Espagne, lors de la première demi-finale le 12 janvier. En face, on aura droit à un Clasico : le FC Barcelone, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Roi, affrontera le Real Madrid, vice-champion d’Espagne. La finale se jouera ensuite entre les deux vainqueurs le 16 janvier au stade du Roi-Abdallah de Jeddah, au bord de la mer Rouge.