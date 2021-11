Les deux principaux championnats de course mécaniques ont annoncé ce vendredi la prolongation de leurs contrats respectifs avec le circuit de Catalogne jusqu’en 2026.

Le circuit de Barcelone-Catalogne, situé à Montmelo, continuera d’accueillir les Grands Prix de Formule 1 jusqu’en 2026. La F1 indique que dans le cadre de ce nouvel accord « des améliorations seront apportées au circuit et aux installations autour » avant la prochaine course le 22 mai 2022. « Les équipes et les pilotes sont toujours impatients de courir sur ce circuit et de visiter Barcelone, et les fans espagnols pourront encore voir de près leurs héros nationaux Fernando Alonso et Carlos Sainz« , s’enthousiasme Stefano Domenicali, le PDG de la F1. Concernant le moto GP, le nouvel accord assure au GP de Catalogne une place dans le calendrier 2022 et au moins deux autres entre 2023 et 2026 indique Dorna, la société promotrice du championnat du monde de moto dans un communiqué.