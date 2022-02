Suite à sa défaite en quart de finale de l’ATP 500 de Dubai contre Jiri Vesely, Novak Djokovic perd son classement au sommet de la hiérarchie. Lorsque le nouveau classement ATP en simple sera publié lundi, Medvedev sera le troisième Russe à occuper la première place, après Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin.

Novak Djokovic, qui a passé un nombre record de 361 semaines au sommet du classement ATP en simple, y compris les 86 dernières (sans compter la période de gel de la pandémie COVID-19), a été éliminé par le qualifié Jiří Veselý (123e mondial), 6-4, 7-6 (4), en 1 heure et 58 minutes. Le gaucher avait déjà battu Djokovic lors de leur unique confrontation à Monte-Carlo en 2016, et il y est arrivé une deuxième fois cette semaine, menant désormais 2-0 dans ses confrontations avec le Serbe. Vesely a d’abord échoué à servir pour le match à 5-4 dans le deuxième set, mais s’est repris dans le jeu décisif pour fermer la porte.

La dernière victoire du Tchèque contre un adversaire du Top 10 remonte à Wimbledon 2019, lorsqu’il avait battu Alexander Zverev, alors numéro 5, au premier tour. Vesely attendra la sixième tête de série Denis Shapovalov ou Ricardas Berankis en demi-finale. Medvedev deviendra le premier joueur en dehors de Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray à occuper la première place du classement depuis Andy Roddick le 1er février 2004. Il est le troisième Russe à réaliser cet exploit, après Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin, et le 27e au total.