Le nageur français Yannick Agnel, double champion olympique (Londres – 2012), a été placé en garde à vue dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour viol sur mineur ce jeudi.

Comme le rapportent l’Équipe et CNews, le nageur français a été placé en garde à vue, dans le cadre d’une « information judiciaire ouverte pour viol sur mineur ». « L‘interpellation (de Yannick Agnel) en fin de matinée à Paris sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de Mulhouse, et son placement en garde a vue pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans », a confirmé le parquet de Mulhouse.

Toujours d’après les informations du quotidien sportif, Yannick Agnel serait entendu dans une affaire qui ferait suite à une plainte d’une nageuse qui s’entraînait avec lui entre 2014 et 2016.