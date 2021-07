Médaillé d’or du plongeon synchronisé à 10 m au côté de Matty Lee, Tom Daley, a envoyé un message fort à tous les jeunes LGBT.

« Il y a plus d’athlètes ouvertement LGBT à ces Jeux Olympiques qu’à n’importe quels autres Jeux Olympiques auparavant. J’ai fait mon coming out en décembre 2013, et quand j’étais plus jeune, j’ai toujours eu l’impression d’être celui qui était seul, différent et qui ne s’intégrait pas. Il y avait quelque chose en moi qui n’allait jamais être aussi bien que ce que la société voulait que je sois. Et j’espère que tous les jeunes LGBT peuvent voir que, peu importe à quel point vous vous sentez seul en ce moment, vous n’êtes pas seul. Et que vous pouvez accomplir n’importe quoi, et qu’il y a une grande partie de la famille que vous avez choisie qui est prête à vous soutenir. Je pense que c’est une de ces choses dont je suis incroyablement fier de dire, que je suis un homme gay et aussi un champion olympique. Et je pense que c’est quelque chose qui… Je me sens très responsabilisé par ça. Quand j’étais plus jeune, je pensais que je ne serais jamais rien ou que je n’arriverais jamais à rien, à cause de ce que j’étais. Et le fait d’être champion olympique maintenant montre que l’on peut tout réussir. »