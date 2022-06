Katie Ledecky a remporté une fois de plus la médaille d’or mondiale sur 400 mètres. L’Américaine a dominé ses poursuivantes et elle n’a jamais tremblée en l’absence de l’Australienne Ariane Titmus.

Ledecky s’est imposée facilement sur le 400 m avec un succès en 3 min 58.15. devant la Canadienne de 15 ans Summer McIntosh (3:59.39) et une autre

Américaine, Leah Smith (4:02.08). Ledecky avait régné sur le 400 m nage libre lors des Mondiaux 2013, 2015 et 2017 avant d’être détrônée en 2019 par Titmus, qui l’a également privée de l’or olympique à Tokyo l’été dernier. Ledecky tentera de faire le triplé dans quelques jours avec le 800 et 1500 m.