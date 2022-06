Les nageurs français étaient au micro de France Télévision ce lundi après leurs finales respectives aux Championnats du monde de Budapest.

Yohann Ndoye-Brouard, quatrième du 100 m dos : « Quatrième, il y a forcément un peu de déception mais je suis allé chercher mon meilleur temps. Je n’avais pas le choix de partir fort, c’est des mecs qui nagent 23 sec 7 au 50m dos pour Armstrong, j’étais mort si je ne partais pas avec eux. Sur les 15 derniers mètres, j’ai super mal aux jambes mais il fallait que je fasse ça si je voulais m’approcher du podium. Maintenant, 52 sec 5, c’est cool. Il n’y a pas beaucoup de championnats où tu finis quatrième avec 52 sec 5. Mais c’est cool qu’il y ait de l’adversité. Cela fait dix semaines que j’ai travaillé comme un fou après m’être blessé. L’objectif est de nager moins de 52 sec d’ici deux ans. Dans la chambre d’appel, j’étais avec ma musique, j’ai adoré ce moment. J’adore ça, cette pression. On est huit à vouloir gagner et je me dis que je peux y participer. »

Emma Terebo, cinquième du 100 m dos : « Je suis très satisfaite. J’ai regardé la place avant le temps donc cinquième, c’est trop bien. Je voulais gagner le plus de places possibles sur cette finale. Après, ce n’est pas mon meilleur temps et j’ai nagé plus vite en série, mais vu les circonstances, il faut acquérir un peu d’expérience et c’est ce que j’ai fait. Je visais ma meilleure course possible, mais j’ai encore de l’expérience à prendre. J’ai encore du boulot à faire mais cette cinquième place me donne énormément de courage et de force pour m’améliorer. »