Mehdy Metella a obtenu haut la main sa qualification pour les Jeux de Tokyo sur 100 m papillon ce dimanche à Chartres.

Metella (28 ans) s’est imposé en 50 sec 87 pour 51 sec 96 demandées par l’encadrement bleu. Sur 100 m ce vendredi, il n’avait pris que la quatrième place de la finale, en 48 sec 83, et n’avait pas pu décrocher son ticket pour Tokyo. Il devient ce dimanche le quinzième et dernier nageur français qualifié en individuel pour les JO.

Un peu plus tôt, Marie Wattel s’y est elle invitée sur une troisième distance, le 50 m (24.54 pour 24.77), après le 100 m et le 100 m papillon, et le jeune Léon Marchand sur une deuxième, le 200 m 4 nages (1:58.03 pour 1:59.67), après le 400 m 4 nages.