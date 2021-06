Mauvaise nouvelle pour l’Australie et son champion olympique en titre, Mack Horton qui n’est pas parvenu à obtenir son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Titré il y a 5 ans sur le 400 mètres nage libre, le nageur australien n’a pas réussi à se qualifier pour les JO 2020 sur la distance battu par ses adversaires et notamment Elijah Winnington qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l’année samedi à Adélaïde. Horton échoue donc et ne pourra pas défendre son titre de champion au Japon dans quelques mois. Un gros coup dur pour l’équipe australienne de natation qui possède de grosses ambitions cette année. Mack Horton a terminé troisième de la course qualificative, devancé par Winnington et Jack McLoughlin. Malgré tout, un espoir subsiste. Ce dimanche, Horton aligné sur le 200 mètres tentera de se qualifier pour les Jeux.