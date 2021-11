La championne italienne a tiré sa révérence ce mardi avec un 130e titre national remporté à Riccione.

La légende italienne de la natation Federica Pellegrini, quelques mois après ses derniers Jeux olympiques, a disputé – et gagné – mardi à Riccione la toute dernière course de sa carrière sur sa distance fétiche du 200 m nage libre, à l’âge de 33 ans. Pour ses adieux, la ‘Divine’ a choisi une course disputée à Riccione, comptant pour les championnats italiens en petit bassin, course qu’elle a remportée en 1 min 54 sec 95/100.

« Cela a été 20 ans de natation et de fatigue. J’ai aimé follement la natation et je l’aime encore. Ce qui manquera le plus, ce sera le groupe, mais ce qui ne me manquera sûrement pas, c’est la fatigue à l’entraînement », a souligné la sextuple championne du monde, toujours détentrice du record sur 200 mètres nage libre, citée par la Rai.