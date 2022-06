La nouvelle star de la natation française, et récent triplé médaillé aux championnats du monde, a annoncé qu’il renonçait aux championnats d’Europe en août prochain.

Léon Marchand a annoncé hier sur France 2 qu’il ne se rendrait pas à Rome en août prochain pour les championnats d’Europe de natation. Le tout récent double-champion du monde a besoin de repos. « Je vais m’entraîner en France avec Nicolas Castel (son coentraîneur) pendant trois à quatre semaines et je ferai une pause. Je pense que j’ai rempli mes objectifs pour cette année, ça fait deux ans que je travaille très dur et je sais que dans mon développement, j’ai besoin de revenir plus frais », a déclaré le nageur de 20 ans dans Stade 2.