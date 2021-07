Léon Marchand forcément déçu après son élimination en demi-finales du 200m papillon à Tokyo.

« C’est décevant parce que la finale était très ouverte. Je ne suis pas loin de mon meilleur temps, ça va, mais forcément, j’aurais préféré continuer encore un tour. Je suis content quand même d’avoir été en demies du 200 pap, qui est une course que j’adore. J’étais bien pendant la course mais je pèche un peu dans les quinze derniers mètres et c’est là que tout se joue, c’est dommage. On a toujours envie d’aller chercher le petit bonus et là, ça ne passe pas loin », a indiqué le Français après sa course.