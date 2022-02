Le nageur français Florent Manaudou va faire son grand retour dans les bassins ce week-end du côté de Nice et il a même dévoilé ses nouveaux objectifs.

Champion olympique du 50 mètres nage libre en 2012, Manaudou nagera dès vendredi les séries du 50 m papillon et « dimanche la journée complète du 50 m libre » pour disputer la première étape du FFN Golden Tour Camille Muffat de Nice. « Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m’attendre, on a travaillé deux, trois nouveaux trucs avec Quentin et Yoris, donc c’est plutôt cool si j’arrive déjà à les mettre en place. C’est des nouvelles choses notamment sur les reprises de nage, etc. C’est quand même pas simple à mettre en place, donc à voir », a souligné Manaudou lors d’un entretien à « l’AFP. » Notons que Manaudou envisage maintenant d’être prêt pour les Jeux Méditerranéens (25 juin-5 juillet à Oran, en Algérie).