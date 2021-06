Le Français Mewen Tomac a validé son ticket pour les JO cet été, tandis qu’Aurélie Muller a manqué sa chance sur 1 500 m.

Le jeune dossiste Mewen Tomac (19 ans) a validé sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo sur 100 m dos aux Championnats de France, dernière compétition sélective, mercredi à Chartres. Tomac a bouclé son aller-retour en 53 sec 13, pour 53 sec 85 demandés par l’encadrement bleu. Dans la matinée en séries déjà, l’Amiénois avait nagé sous ce critère chronométrique, en 53 sec 76. Un autre jeune nageur français, Yohann Ndoye Brouard (20 ans), avait lui déjà son billet olympique en poche sur la distance depuis le terme de la première phase de qualification fin mars. Il a pris la deuxième place de la finale en 53 sec 47 mercredi soir. Tomac est le neuvième nageur français à obtenir un sésame pour Tokyo en individuel.

Aurélie Muller, passée de justesse à côté de la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en eau libre, n’a pas réussi son pari de s’y faire une place sur 1500 m aux Championnats de France, mercredi à Chartres. Pour obtenir un billet pour Tokyo en bassin, Muller, double championne du monde du 10 km en eau libre (2015 et 2017), devait boucler son 1500 m en 16 min 21 sec 21 minimum. Il lui a manqué un peu moins d’une seconde et demie pour y parvenir, malgré un nouveau record personnel en 16 min 22 sec 66 (contre 16:24.34). Muller entretient une relation contrariée avec les JO. A l’été 2019, aux Mondiaux en Corée du Sud, la nageuse lorraine avait manqué par le plus petit écart possible – un dixième – la dernière place qualificative pour Tokyo lors du 10 km. C’est après cette désillusion qu’elle s’était lancé le défi de s’y inviter sur 1500 m. Plus tôt déjà, aux Jeux de Rio en 2016, elle avait été disqualifiée, après avoir terminé deuxième, pour avoir gêné une de ses concurrentes dans le sprint final.