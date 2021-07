Le Britannique Tom Daley, sacré au plongeon synchronisé en 10mètres ce mardi, avec son compatriote Matty Lee, s’est dit fier de représenter la communauté LGBT après son titre.

« Je suis fier de dire que je suis homosexuel et que je suis aussi champion olympique. Quand j’étais jeune, je pensais que je ne pouvais rien accomplir pour être qui j’étais. Être un champion olympique montre que nous pouvons tout faire », a déclaré Tom Daley.

« Dans ces Jeux, il y a plus d’athlètes ouvertement homosexuels que dans d’autres par le passé. J’ai fait mon coming-out en 2013 et quand j’étais plus jeune, je me sentais toujours comme si j’étais seul, que j’étais différent et que je n’étais pas à ma place. J’espère que tous les jeunes LGBT peuvent voir que même s’ils se sentent seuls maintenant, ils ne le sont pas. Ils peuvent obtenir ce qu’ils veulent. »