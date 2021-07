La Chinoise Zhang Yufei est devenue championne olympique du 200 m papillon ce jeudi matin après sa victoire en finale de la discipline.

Superbe performance pour la Chinoise qui offre un nouveau titre olympique à sa nation avec un succès sur le 200 mètres papillon. Au final, elle termine en 2 min 03 sec 86 juste devant les deux nageuses américaines Regan Smith et Hali Flickinger. Médaillée d’argent lundi sur 100 m papillon, elle décroche enfin le titre sur 200 m et prouve qu’à 23 ans, elle possède un très bel avenir. A l’inverse, les Américaines n’ont plus gagné de titre olympique sur cette distance depuis l’or de Misty Hyman aux JO-2000 de Sydney.