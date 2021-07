Déception pour les deux Françaises Marie Wattel et Charlotte Bonnet qui ne sont pas parvenues à décrocher leur place pour la finale du 100 m nage libre cette nuit.

Les deux tricolores sont tombées en demie et ne disputeront pas la grande finale de l’épreuve après avoir échoué en demi-finale. Marie Wattel Marie Wattel a pourtant réalisé une excellente course, en prenant la 5e place de la première demi-finale en 53 sec 12/100e, améliorant au passage de 20/100e son record personnel mais cela n’a pas été suffisant. De son côté, Charlotte Bonnet a terminé 8e et dernière de la deuxième demi-finale. Pas de Françaises donc, mais les favorites sont toujours présentes avec l’Australienne Emma McKeon ou encore la Suédoise Sarah Sjöström. La finale aura lieu la nuit prochaine à 10h59 locales précises (03h59 en France).