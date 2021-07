Le Français Maxime Grousset s’est qualifié pour la finale de l’épreuve reine de ces Jeux Olympiques 2020 de Tokyo en natation, le 100 mètres nage libre.

Belle performance pour le tricolore qui a pris le 8e temps des demi-finales du 100 mètres nage libre et se qualifie pour la grande finale de l’épreuve. Agé de 22 ans, Grousset qui dispute ses premiers JO a bien résisté in de course pour prendre la dernière place qualificative pour la grande finale en 47 sec 82/100e. En finale, il sera accompagné des meilleurs et notamment les deux favoris, le Russe Kliment Kolesnikov (47 sec 11/100e) et l’Américain Caeleb Dressel qui a obtenu sa place avec un chrono en 47.23.