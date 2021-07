Caeleb Dressel est devenu champion olympique du 100 m nage libre ce jeudi matin lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il bat aussi le record olympique.

Favori au départ, l’Américain n’a pas flanché et s’impose au final en 47 sec 02/100 sur la discipline reine de la natation devant les autres favoris à savoir l’Australien Kyle Chalmers en 47 sec 08 et le Russe qui concourt toujours sous bannière olympique Kliment Kolesnikov 47 sec 44. Superbe performance pour le vainqueur du jour qui met tout le monde d’accord et conserve son titre olympique. Il n’a pas terminé ses Jeux puisqu’il ambitionne encore de décrocher quatre médailles sur 100 m papillon, 50 m nage libre, 4×100 m quatre nages et 4×100 m quatre nages mixte. Derrière, les trois monstres, on retrouve notre Français Maxime Grousset. Qualifié pour ses premiers Jeux Olympiques, le tricolore de 22 ans a été magnifique et échoue proche du podium avec un chrono de 47 sec 72. De très bon augure pour l’avenir de la natation française et les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024.

🇺🇸 Caeleb Dressel roi du sprint mondial !



L'Américain bat le record olympique en 47.02s et s'impose sur le 100m nage libre devant Kyle Chalmers et Kliment Kolesnikov.



🇫🇷 Maxime Grousset termine 4e #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/t3mdRtumdd pic.twitter.com/VfAMHjx7J5 — France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021