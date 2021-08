La Brésilienne Ana Marcela Cunha a décroché la médaille d’or cette nuit sur les épreuves de nage en eau libre.

Cunha a remporté le titre olympique à Tokyo en terminant son 10 km en 1 h 59 min et 30 secondes juste devant la Néerlandaise van Rouwendaal et l’Australienne Kareena Lee. Les nageuses devaient parcourir à sept reprises une boucle de 1,435 km, escortées d’une flottille de petits bateaux, kayaks de mer, paddles et autre jet-skis et à ce petit jeu là, c’est la Brésilienne qui s’est montré la plus efficace. Notons que la seule Française de cette course 9 Lara Grangeon De Villele a pris la neuvième place avec plus d’une minute 20 de retard sur la gagnante du jour.