Grégory Logan est un ex-nageur professionnel. Originaire de Lausanne, il a grandi avec un rêve : faire de la natation, et participer comme ses idoles aux Jeux Olympiques.

« Mais c’est resté un rêve », avoue-t-il au Crédit Agricole. « Il y avait un fossé en terme de niveau. Il n’empêche que la natation m’a permis de tester mes limites, savoir ce que j’aimais faire ou pas. Et ce que j’appréciais le plus c’était d’avoir à me battre contre moi même, à toujours chercher le moyen de progresser. »

Aujourd’hui patron de l’agence de conseil Dare, celui-ci a trouvé de nombreux points communs entre le sport et le business. « L’entrepreneur doit comme un sportif être prêt à se remettre en question pour en sortir plus fort. J’aime transmettre cette idée que c’est l’échec qui construit ».

Pour lire le portrait dans son intégralité : cliquer ici.

Pour en savoir plus sur sport comme école de la vie et découvrir plein d’autres portraits de sportifs tous plus inspirants les uns que les autres : cliquer ici.



Pour découvrir toutes les vidéos du crédit agricole, rendez-vous sur leur chaine youtube en cliquant ici.