La natation est une histoire de famille chez les Manaudou. Florent Manaudou, frère cadet de Laure et de Nicolas, s’est confié au cours d’une interview accordée à « Dr. Good » sur sa relation avec sa soeur Laure, qu’il a déjà vu très malheureuse.

Laure et Florent Manaudou ont toujours cultivé une relation très complice, ce qui a certainement fait leur force et leur a permis de se fonder des carrières remarquables. Le nageur de 31 ans est revenu au cours de cette entretien sur les difficultés et la rigueur que nécessitent la discipline de la natation. Le médaillé d’or évoque un équilibre à chercher, qui n’est pas toujours simple à trouver, comme il le dévoile au micro de Dr. Good « J’ai vu beaucoup de sportifs se perdre un petit peu en chemin. Avoir des objectifs très élevés et faire des choses qui n’étaient pas en accord avec eux-mêmes », a-t-il confié. Avant de rebondir sur le premier exemple qui lui est venu en tête, celui de sa grande sœur, Laure « J’ai vu ma sœur très heureuse. J’ai vu ma sœur très triste aussi » a-t-il déclaré. L’athlète d’1m99 n’a également eu aucune gêne à reconnaître que Laure est la taulière de la fratrie, et qu’il est le numéro 2 « Ma sœur a beaucoup plus marqué les esprits que moi. Je suis très fier d’être le numéro deux de la famille et le petit frère de ma sœur » a-t-il souligné. Une belle preuve de la sanité qui règne dans cette famille. Par ailleurs, Florent Manaudou a annoncé sa participation à la prochaine saison de « Mariés au premier regard ».