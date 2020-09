Florent Manaudou et la nageuse danoise Pernille Blume vive le parfait amour. Depuis qu’ils ont officialisé leur relation en février dernier, les deux tourtereaux n’hésitent plus à partager des photos à deux sur leurs réseaux sociaux. Même si la nageuses continue également de poster des photos sexy d’elle-même. Dans une interview accordée au Parisien, le nageur français s’est confié sur son couple.

“Avec ma copine, on est en début de relation. Pour moi, ça a été assez simple. Pour elle, même si elle se régale à Marseille, ça a été un peu plus compliqué, car elle est loin de son pays et de sa famille, confie-t-il dans une interview accordée au Parisien. Mais quand on s’entend bien, c’est beaucoup mieux de rester confiné en couple. Deux mois de solitude, quand on a écumé tout Netflix et relu toute sa bibliothèque, ça peut devenir compliqué (…) Moi, je me suis régalé !” a-t-il continué. “Dans ma tête, ça officialise encore plus notre relation. À vivre dans les hôtels, à enchaîner les compétitions et les stages, je n’ai presque jamais vécu la vie à deux, classique, que tout le monde connaît. C’est beaucoup plus facile de se projeter à deux après ce confinement. Là, je crois qu’on peut dire que c’est du sérieux. Très sérieux.”