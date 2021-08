La nageuse australienne Madeline Groves a renoncé à participer aux Jeux de Tokyo pour mener un combat. Elle ne regrette pas son choix.

La double médaillée d’argent au JO de Rio a surpris le monde de la natation en se retirant des qualifications pour les Jeux de Tokyo en juin. « Vous ne pouvez plus exploiter les jeunes femmes et les jeunes filles, leur faire honte ou les exposer à du gaz médical, puis attendre d’elles qu’elles vous représentent afin de gagner votre prime annuelle. C’est fini », avait-elle expliqué à l’époque. La cible de ces déclarations n’était pas explicite, mais la fédération australienne de natation a mis en place un comité féminin pour enquêter sur les problèmes rencontrés par les filles et les femmes, tout en admettant que les « comportements inacceptables » dans le sport remontaient à plusieurs décennies.

« C’était décevant de manquer une telle opportunité (les qualifications olympiques), mais les récompenses potentielles l’emportent absolument sur le risque », a déclaré Madilne Groves dans le Sydney Morning Herald. « Si ce comité indépendant peut avoir des résultats significatifs qui rendent le sport plus sûr et plus agréable pour toutes les parties prenantes, pas seulement les filles et les femmes, cela a plus de valeur qu’une médaille olympique. »

Groves ne prévoit pas d’abandonner la natation et va s’envoler vers l’Europe pour participer à l’International Swimming League au sein de l’équipe DC Trident. Elle dit avoir accepté de devenir une paria aux yeux de certains dans l’équipe nationale australienne. « Mais ça ne m’inquiète vraiment pas », a-t-elle assuré. « J’ai pris cette décision fondée sur mes propres valeurs, et je n’attends pas que tout le monde me comprenne ou soit d’accord avec moi. »