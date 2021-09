Charlotte Bonnet a mis fin à 10 ans de collaboration avec son entraîneur à Nice, Fabrice Pellerin. La nageuse française s’est finalement engagée aux côtés de Philippe Lucas à Martigues.

« Pendant le break post-olympique, j’ai pris le temps de réfléchir à la suite que je souhaite donner à ma carrière. La perspective des JO à Paris et le sentiment de pouvoir encore accomplir de belles choses ont guidé mon choix de continuer jusqu’en 2024. », a-t-elle déclaré via un communiqué officiel.

« Je suis impatiente de rejoindre Philippe, je vais découvrir une façon différente de m’entraîner avec l’objectif de donner un nouvel élan à ma carrière. Je remercie Fabrice de m’avoir accompagnée pendant toutes ces années, et pour tout ce qu’il m’a apporté, m’amenant à un titre européen, et plusieurs finales olympiques et mondiales. Je vais maintenant tout mettre en oeuvre pour réussir le dernier challenge de ma vie de nageuse, les JO de Paris. »