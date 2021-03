Charlotte Bonnet, championne d’Europe 2018 du 200 m, devra patienter jusqu’en juin pour tenter de se qualifier pour les Jeux de Tokyo, le minima chronométrique exigé au cours de la première phase de qualification ce dimanche à Marseille.

En effet, Charlotte Bonnet devait nager le 200 m en moins de 1 min 56 sec 63 entre le 10 décembre et ce 21 mars pour faire partie des premiers Français qualifiés pour les Jeux. Il lui a manqué 14 centièmes (1:56.77) pour y parvenir dimanche.

A l’issue de la première période de qualification olympique, ils sont ainsi cinq à avoir obtenu leur sésame pour Tokyo : Florent Manaudou (50 m), Yohann Ndoye Brouard (100 m dos et 200 m dos), Marie Wattel (100 m et 100 m papillon), Mélanie Hénique (50 m), et David Aubry, au titre de

son podium mondial (bronze) sur 800 m en 2019.

Pour rejoindre les Bleus à Tokyo, Bonnet devra tout donner aux Championnats de France mi-juin à Chartres.